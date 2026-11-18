Il finanziamento del porto di Bonagia e il completamento della ZES di Trapani arrivano al centro della discussione sulla legge di Stabilità regionale. Il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina annuncia la presentazione di due emendamenti alla manovra finanziaria della Regione Siciliana per garantire le risorse necessarie a sbloccare i due interventi strategici per il territorio trapanese. La prima proposta riguarda il porto di Bonagia, per il quale Safina chiederà uno stanziamento di 36 milioni di euro. L’opera è stata definanziata dai fondi FSC 2021-2027 perché, dopo anni di ritardi, non risultava nelle condizioni di essere cantierabile.

Le responsabilità di Regione e Comune valdericino

Una situazione che, secondo il parlamentare dem, evidenzia le responsabilità dell’Amministrazione regionale e della Giunta comunale di Valderice, accusate di non essere riuscite a portare avanti un progetto considerato strategico per lo sviluppo del territorio. “Se il Governo regionale vuole davvero realizzare il porto di Bonagia, deve dimostrarlo con i fatti, mettendo subito a disposizione i 36 milioni di euro necessari. Non possiamo più chiedere ai cittadini di aspettare facendo affidamento su finanziamenti ipotetici”, afferma Safina. Il deputato richiama anche le recenti dichiarazioni dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, che ha manifestato la volontà di recuperare l’investimento per Bonagia. Una posizione condivisa da Safina, che però chiede di passare dalle intenzioni agli atti concreti: “L’unica strada concreta, allo stato attuale, è finanziare l’opera con risorse regionali. Non bastano gli annunci e le dichiarazioni d’intenti: servono una copertura finanziaria certa e atti amministrativi conseguenti”.

Un emendamento anche per la ZES di Trapani

Il secondo emendamento annunciato da Safina riguarda la ZES di Trapani. Anche in questo caso l’obiettivo è assicurare le risorse necessarie, dopo una riprogrammazione dei fondi inizialmente prevista per maggio e successivamente rinviata a ottobre, senza che siano ancora arrivate le risposte attese. “I territori non possono continuare ad attendere senza certezze, mentre opere e interventi strategici restano bloccati”, sottolinea il deputato regionale. Safina precisa che un eventuale arrivo di ulteriori finanziamenti consentirebbe successivamente di rivedere gli stanziamenti regionali e destinare le somme ad altre necessità, anche attraverso l’avanzo. Nel frattempo, però, ritiene indispensabile garantire le coperture finanziarie. “Nelle Commissioni parlamentari è iniziato l’iter della legge di Stabilità regionale ed è questa la sede nella quale assumere impegni concreti e dare risposte ai territori”, conclude Safina, chiedendo al Governo regionale di trasformare le promesse in finanziamenti effettivi per due infrastrutture considerate fondamentali per lo sviluppo del Trapanese.