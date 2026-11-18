È stato individuato a Phoenix, in Arizona, l’uomo che utilizzava online lo pseudonimo di “Mikhail Andropov”, comparso nelle email minatorie che nelle scorse settimane hanno fatto scattare l’allarme bomba in migliaia di scuole italiane. Ma c’è un colpo di scena: secondo quanto emerso dalle indagini, non sarebbe lui il responsabile dell’invio dei messaggi. L’identificazione è stata possibile grazie al lavoro della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. A fornire un elemento decisivo è stata una comunicazione Pec arrivata anche all’Ambasciata italiana a Washington, nella quale un uomo, identificatosi con le iniziali G.B., denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale. Il soggetto, residente negli Stati Uniti, aveva spiegato di utilizzare lo pseudonimo “Mikhail Andropov” online per ragioni di sicurezza personale e di essere stato contattato sui social da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte agli istituti scolastici. Aveva inoltre dichiarato la propria totale estraneità agli allarmi. Localizzato a Phoenix, l’uomo è stato sentito dall’Fbi e dal personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, confermando di aver inviato la comunicazione alle autorità italiane e di utilizzare effettivamente quel nickname. L’Fbi ha però escluso qualsiasi suo coinvolgimento nell’invio massivo delle email minatorie alle scuole.

Oltre 10mila istituti raggiunti dalle minacce

La vicenda aveva assunto dimensioni nazionali dopo le comunicazioni ricevute l’11, il 12 e il 16 novembre da oltre 10mila istituti scolastici italiani. Più di 300 scuole erano state evacuate, con l’intervento delle forze dell’ordine e pesanti ripercussioni sulle attività didattiche. I messaggi, salvo alcuni casi, erano firmati proprio “Mikhail Andropov”, che si presentava come leader del fantomatico “Vilayat del Misoginistan”. In alcune email si faceva riferimento alla presenza di potenti ordigni negli edifici scolastici e si utilizzavano espressioni minacciose, con riferimenti a presunti attacchi contro gli italiani.

Chi c’è dietro le email?

Resta adesso da individuare chi abbia effettivamente organizzato e realizzato l’invio delle comunicazioni. Il nome utilizzato richiama riferimenti sovietici e linguaggi provocatori diffusi in rete, mentre il cosiddetto “Vilayat di Misoginistan” appare come una denominazione costruita tra ironia e cultura digitale. Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria competente per ricostruire la provenienza delle email e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi. L’identificazione dell’utilizzatore del nickname, dunque, non coincide ancora con l’individuazione dei responsabili delle minacce che hanno provocato paura e disagi in numerose comunità scolastiche.