Il Consigliere comunale marsalese Mario Rodriquez, esponente del PD locale, in questa fase, in cui si arriva ai primi sei mesi di consiliatura e della nuova Amministrazione Patti, parla del rapporto tra maggioranza e opposizione in Aula e dell’attuale sindacatura rispetto alla precedente di Massimo Grillo, attuale componente della minoranza a Sala delle Lapidi. Rodriquez è stato protagonista in Aula anche nelle passate amministrazioni e da assiduo conoscitore delle dinamiche interne al Massimo Consesso Civico, ci parla di quello che accade a Palazzo VII Aprile, con un passaggio sul bilancio comunale.

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