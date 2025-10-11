I funerali di Maria Cristina Gallo a Mazara. Il Vescovo: “La sua denuncia coniugava giustizia e amore”

Una Cattedrale gremita ha tributato l’ultimo saluto alla professoressa Maria Cristina Gallo, deceduta all’età di 56 anni. Per la giornata dei suoi funerali, il sindaco di Mazara Salvatore Quinci ha proclamato il lutto cittadino.

Familiari, amici, istituzioni e studenti hanno riempito l’interno della Chiesa, ascoltando le parole del vescovo, monsignor Angelo Giurdanella: “Maria Cristina ha sparso semi di speranza, di vita e di cura. Lo ha fatto in tutti i campi, dalla famiglia al sociale”.

“Anche la sua denuncia non nasceva per un protagonismo, per una vendetta, ma semplicemente perché ha voluto coniugare giustizia e amore, dove l’uno non può esserci senza altro – ha aggiunto il Vescovo -. E la denuncia ha provocato un sussulto di coscienza, ha sconfitto l’indifferenza, la cultura della rassegnazione che diventa complicità. Lei ha amato la giustizia, la verità”.

Toccanti anche le parole pronunciate nel corso della sua omelia don Giacinto Leone, padre spirituale di Maria Cristina Gallo nel lungo e doloroso percorso degli ultimi mesi. “La sua lotta si è fatta battaglia civile, una lotta per un sistema sanitario che non sempre è in grado di rispondere alle vere necessità delle persone”, ha sottolineato il sacerdote, che ha lodato la scelta dell’insegnante mazarese di aver alzato la voce contro le difficoltà, cercando giustizia per tutti quelli che soffrono. “La sua battaglia è stata una testimonianza di amore per l’altro, di attenzione verso il prossimo, ma anche di una profonda coscienza sociale”.

Tra i rappresentanti istituzionali presenti anche i sindaci di Mazara e Campobello, mentre il Comune di Marsala ha partecipato con una delegazione.