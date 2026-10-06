A Mazara una giornata in memoria di Maria Cristina Gallo, vittima di malasanità

Sabato 10 ottobre, ad un anno dalla prematura scomparsa per un tragico caso di malasanità, a Mazara del Vallo si ricorda Maria Cristina Gallo. Aveva atteso otto mesi un referto istologico, ottenuto solo a seguito di un’azione legale scoprendo una malattia ormai in stadio avanzato. Nella Giornata Commemorativa, fra i diversi momenti, si terrà una Tavola rotonda dal titolo Nessuno deve essere lasciato solo, principio che ha ispirato la vita e la battaglia di una donna che non si è arresa all’ingiustizia, ma ha combattuto per la verità e per affermare il diritto alla salute.

Fra i partecipanti ci sarà, il Vice Presidente della Camera, On. Giorgio Mulè, autore dell’interrogazione parlamentare che, insieme alla denuncia sporta dalla Gallo, ha fatto emergere che nella provincia di Trapani oltre 3000 referti istologici non erano stati consegnati. Interverrà anche il dott. Luigi Cajazzo, Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di Brescia, che offrirà un prezioso contributo tecnico sulle sfide gestionali e sulla tutela del diritto alla salute nella sanità pubblica italiana. L’evento, organizzato da C.R.I.S.- Maria Cristina Gallo Odv, l’associazione nata pochi mesi fa proprio dalla dolorosa vicenda, vuole trasformare il dolore in una spinta concreta per la tutela dei diritti dei malati affinché tragedie simili non debbano ripetersi mai più. Come sottolinea Giorgio Tranchida, Presidente dell’associazione, marito della prof.ssa Gallo, che dalla tragedia ha attinto la forza per un impegno civile a tutela del diritto alla vita e alla salute: “E’ un incontro che vuol andare oltre il ricordo e trasformarsi in una concreta richiesta di responsabilità e cambiamento”.

La Giornata commemorativa è aperta ai cittadini, alle istituzioni ed agli organi di stampa per meglio veicolare il messaggio che Maria Cristina Gallo ci ha lasciato in eredità: Non arrendersi all’ingiustizia, ma combattere per la verità e per affermare il diritto alla salute. L’associazione C.R.I.S. Maria Cristina Gallo Odv è un’organizzazione di volontariato che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per contribuire al miglioramento dei servizi pubblici, in particolare di quelli socio-sanitari, e per promuovere una diffusa cultura della legalità. Fondata nel 2026 l’associazione ha a cuore la tutela dei diritti, la salvaguardia e la promozione della vita umana in ogni sua fase e in ciascun contesto in cui essa si sviluppa e si realizza. Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, vuole essere un punto di riferimento sul territorio e dedicare un’attenzione particolare alle persone più fragili come i bambini, gli anziani e i malati.