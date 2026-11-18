Si è insediata nel pomeriggio del 17 novembre la nuova Segreteria provinciale di Assostampa Trapani, composta da Mariza D’Anna, segretario provinciale, Francesco Mezzapelle, vice segretario e Mario Torrente, tesoriere. Tra i temi affrontati, l’imminente Congresso regionale dell’Associazione Siciliana della Stampa, in programma a Isola delle Femmine dal 24 al 26 novembre. Delegati al Congresso sono Vito Orlando per i professionisti e Max Firreri e Simona Licata per i pubblicisti. Esaminate anche le elezioni telematiche del 29 e 30 novembre per il rinnovo della rappresentanza siciliana al XXX Congresso nazionale della FNSI, previsto a Napoli dal 23 al 25 febbraio 2027. Per la prima volta la sezione di Trapani esprimerà un candidato. Ampio spazio è stato riservato alla vicenda Telesud che il sindacato continua a seguire con attenzione, vigilando sull’evoluzione della vicenda e sul rispetto degli impegni assunti dalle parti.

La nuova Segreteria ha inoltre programmato una serie di iniziative, tra cui il monitoraggio degli uffici stampa, la campagna di tesseramento con l’obiettivo di ampliare la partecipazione dei giornalisti del territorio, la formazione e la ripresa dell’attività del Circolo della Stampa. «Il nostro obiettivo è proseguire nel lavoro svolto dalla precedente segretaria, rilanciare la presenza e il ruolo del sindacato rendendolo sempre più vicino ai giornalisti», dichiara Mariza D’Anna, segretaria provinciale di Assostampa Trapani – Vogliamo costruire occasioni di confronto, favorire la partecipazione e mantenere alta l’attenzione sulle criticità del settore, a partire dalla tutela del lavoro, della dignità professionale e della qualità dell’informazione. La difesa dei diritti dei colleghi e il rafforzamento della nostra comunità professionale saranno al centro dell’attività della nuova Segreteria».