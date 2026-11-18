I tre consiglieri comunali contestano le dichiarazioni del sindaco sulla mozione di sfiducia. Nel mirino le espressioni “banda Bassotti”, “cricca” e i riferimenti a un presunto “mangia-mangia” di gettoni. Chiesto l’accertamento del reato di diffamazione aggravata.

La polemica politica a Palazzo D’Alì si sposta sul terreno giudiziario. I consiglieri comunali Maurizio Miceli, Salvatore Daidone e Salvatore Fileccia hanno presentato una denuncia-querela nei confronti del sindaco Giacomo Tranchida, contestando alcune dichiarazioni pronunciate dal primo cittadino in relazione alla mozione di sfiducia e all’attività dei consiglieri comunali.

Al centro dell’iniziativa legale c’è un messaggio audio diffuso da Tranchida e ripreso dagli organi di informazione, in particolare da TP24 il 14 novembre scorso e dal quotidiano La Sicilia. Nel suo intervento, il sindaco aveva definito la mozione di sfiducia una “pantomima”, parlando dei suoi promotori come di una “cricca” e di una “banda Bassotti”, accusandoli inoltre di agire su mandato politico di Valerio Antonini.

Ma sono soprattutto i passaggi successivi ad avere provocato la reazione dei tre consiglieri. Tranchida aveva fatto riferimento a un presunto “mangia-mangia di gettoni” all’interno della settima commissione consiliare, ipotizzando che alcuni amministratori fossero preoccupati della sua permanenza alla guida del Comune per il rischio di dover restituire “decine di migliaia di euro”. Nel medesimo intervento aveva anche evocato il timore che a Trapani potesse scoppiare un caso “Tangentopoli”.

Accuse che Miceli, Daidone e Fileccia respingono fermamente, ritenendole false e lesive della propria reputazione personale e istituzionale. Secondo i querelanti, non si tratterebbe semplicemente di una critica politica, anche aspra, alle ragioni della mozione di sfiducia, ma di affermazioni che finirebbero per rappresentarli come soggetti disonesti, condizionati da interessi privati e coinvolti in presunte irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche.

Nell’atto depositato alla Procura della Repubblica di Trapani viene ipotizzato il reato di diffamazione aggravata, con la richiesta di valutare anche l’eventuale attribuzione di fatti determinati, in particolare per i riferimenti ai gettoni di presenza e alla restituzione di somme al Comune. I tre consiglieri chiedono inoltre l’acquisizione della registrazione integrale del messaggio audio, dei contenuti pubblicati dalle testate giornalistiche e degli elementi utili a ricostruire la diffusione delle dichiarazioni.

Assistiti dall’avvocato Antonino Fontana, Miceli, Daidone e Fileccia hanno manifestato espressamente la volontà che si proceda penalmente nei confronti del sindaco, riservandosi anche la possibilità di costituirsi parte civile per il risarcimento degli eventuali danni. La vicenda aggiunge dunque un nuovo capitolo allo scontro politico trapanese, già particolarmente acceso attorno alla mozione di sfiducia. Una contrapposizione che, oltre alle dinamiche consiliari e alle accuse reciproche, adesso chiama in causa anche l’autorità giudiziaria. Resta naturalmente alla magistratura il compito di valutare i fatti e verificare le rispettive responsabilità.