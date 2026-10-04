Petrosino 2027: i consiglieri Sanguedolce e Bonomo annunciano la nascita di un nuovo percorso

A Petrosino cominciano a scaldarsi i motori in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. In quest’ottica si registra l’intervento di due consiglieri comunali di minoranza, Laura Sanguedolce e Roberto Bonomo, che annunciano l’avvio di un percorso condiviso nell’ambito di una visione comune che mira a “valorizzare le potenzialità di Petrosino, puntare sul turismo e sullo sviluppo del territorio, con l’ambizione di costruire la città del domani”.

“Petrosino – scrivono Bonomo e Sanguedolce nella loro nota congiunta – è un comune dalle immense potenzialità, ancora da sviluppare ed esprimere, soprattutto in termini di crescita economica e turistica, grazie alla sua naturale posizione sul mare e ai servizi ad essa collegati: strade, illuminazione e mobilità. Questo è solo un punto di riflessione di partenza che ci ha convinti a unire le forze. È evidente che c’è bisogno di un rapporto concreto con le istituzioni, affinché le richieste del territorio possano trasformarsi in risposte e soluzioni reali ai problemi della comunità”.

Alla luce di ciò, Sanguedolce, Bonomo e il presidente provinciale dell’associazione “Generazione Futura” Maurizio Spanó, annunciano di voler unire le forze “nella convinzione che la politica non possa limitarsi a chiedere il voto, ma debba costruire realtà tangibili”.

“Petrosino – concludono – deve decidere se vuole continuare semplicemente a esistere o se vuole iniziare a vivere, a svilupparsi e a immaginare che costruire un futuro non sia più una falsa promessa, ma una concreta ambizione da realizzare. Da oggi inizia un percorso nuovo. Da oggi iniziamo a scrivere insieme una nuova storia per Petrosino e per il suo domani”.