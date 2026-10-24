Stagione piogge, a Petrosino si puliscono i tombini pieni di detriti

L’emergenza provocata dal tornado del 9 ottobre non ferma le attività di manutenzione del territorio petrosileno. Mentre proseguono gli interventi delle imprese impegnate da giorni nella rimozione dei detriti, il Comune porta avanti anche le attività di manutenzione ordinaria, con particolare attenzione alla rete di raccolta delle acque piovane in vista della stagione delle piogge. Da alcuni giorni sono in corso gli interventi di pulizia, spurgo e disostruzione di tombini, caditoie e pozzetti d’ispezione su tutto il territorio comunale, per favorire il corretto deflusso delle acque meteoriche e prevenire fenomeni di allagamento in vista delle prossime precipitazioni.

“Anche in una fase così difficile, il lavoro sul territorio deve continuare – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi –. Mentre affrontiamo le conseguenze del tornado e siamo impegnati nella rimozione dei detriti, non possiamo trascurare gli interventi di manutenzione necessari a prevenire ulteriori criticità. La pulizia di tombini e caditoie è un’attività concreta, importante per la sicurezza e la cura di Petrosino”. Le operazioni prevedono la rimozione di foglie, terra e rifiuti accumulati sotto le grate stradali, l’eliminazione di fango e sedimenti dai pozzetti e il lavaggio delle condotte sotterranee, per ripristinare la piena funzionalità della rete di drenaggio.