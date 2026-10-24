Il Marsala Futsal aspetta l’Acireale con la nuova ‘Hospitality’ e in diretta tv nazionale￼

Oggi una grande giornata di sport per il Marsala Futsal, dentro e fuori dal campo. Nella quarta giornata del Campionato di serie A2 Girone D, alle ore 15 sarà inaugurata ufficialmente la nuova Sala Hospitality del Palazzetto dello Sport San Carlo, uno spazio dedicato alla società, ai partner e a quanti accompagnano la squadra nel corso della stagione. Un’ora dopo, alle 16, gli azzurri affronteranno l’Acireale in una sfida che avrà anche una vetrina nazionale: la partita sarà trasmessa in diretta su Futsal TV. Un’occasione importante per il calcio a 5 lilybetano e per lo sport di Capo Boeo, che potrà raggiungere un pubblico più ampio.

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Mister Fiorenza dovrà fare a meno del portiere Nicolas Cosenza che proprio in settimana è stato operato al menisco; al suo posto è arrivato Petkovic a difendere i pali del Marsala Futsal. Torna a disposizione invece Matteo De Bartoli: “Il mister ci ha preparati adeguatamente, veniamo da una settimana positiva dopo la trasferta di Melilli dove abbiamo portato a casa i 3 punti grazie ad una bellissima prestazione. Ora torniamo nel nostro Palasport per conquistare altri 3 punti importanti e cercare di stare nella vetta della classifica. L’Acireale è una buona squadra, lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato. Noi non dobbiamo temere nessuno, solo noi stessi. Il percorso che stiamo facendo con il Mister è quello giusto e noi aspetteremo l’Acireale a braccia aperte”. Uno degli arrivi della stagione che sta facendo molto bene è Daniele Zullo: “Veniamo da un periodo positivo, vogliamo quindi continuare questa striscia. In casa sappiamo che per noi giocare è più semplice grazie al nostro caloroso pubblico. L’Acireale è una squadra affamata con giocatori affermati ma noi li aspettiamo e giocheremo la nostra partita come facciamo sempre”.

Questi i convocati di Mister Giuseppe Fiorenza:, Petkovic e Pacioni (P), Giubilei, Marino, Caropi, Chilelli, Bavaresco, Zullo, Patti (C), De Bartoli, Trapani, Bonato. A dirigere la gara: Carlo Girone (sez. Taranto) Arbitro 1, Marilena Catanese (sez. Barcellona Pozzo di Gotto) Arbitro 2, Luigi Federico Barbagallo (sez. Acireale) crono.