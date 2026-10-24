Formula Ambiente, la replica di Grillo al sindaco di Trapani

“Tranchida non è il sindaco di Marsala”. Massimo Grillo, oggi consigliere comunale ed ex primo cittadino lilybetano, replica alle dichiarazioni del sindaco di Trapani sulla vertenza Formula Ambiente rilanciando lo scontro tra i due esponenti politici.

Nei giorni scorsi c’era stata l’interrogazione presentata da Grillo insieme ai consiglieri di Liberi, Gian Paolo Abrignani e Flavia Sammartano, per chiedere garanzie sul futuro dei lavoratori marsalesi.

L’interrogazione di Grillo e del suo Movimento

La preoccupazione è che un eventuale trasferimento di dipendenti a tempo indeterminato da Trapani possa compromettere il rinnovo dei contratti a termine a Marsala. Un’ipotesi che, al momento, non ha trovato conferme ufficiali.

Grillo ha respinto le insinuazioni di Tranchida su presunti interessi personali nelle assunzioni contestando al sindaco trapanese di essere intervenuto con attacchi personali, mentre le risposte all’interrogazione, sottolinea, dovrebbero arrivare dalla sindaca Andreana Patti.

L’ex sindaco allarga poi il confronto alla gestione dei rifiuti a Trapani, chiedendo chiarimenti sulla riduzione degli stanziamenti per il settore e sulle conseguenze per i servizi e i livelli occupazionali. La richiesta è di tutelare tutti i lavoratori, senza contrapporre quelli di Trapani a quelli di Marsala. Ma sul piano politico lo scontro è ormai aperto, con Grillo che chiede alla sindaca Patti di intervenire per ribadire l’autonomia istituzionale della città.