Marsala, all’Otium due appuntamenti tra poesia e informazione: il 25 ottobre “Parole come onde”, il 31 Barbara Floridia

Due incontri dedicati alla cultura, tra il dialogo delle lingue e il futuro del servizio pubblico radiotelevisivo. L’Otium di Marsala, in via XI Maggio 106, ospiterà domenica 25 ottobre alle 19 lo spettacolo “Parole come onde” e sabato 31 ottobre alle 18 la presentazione del libro di Barbara Floridia “C’era una volta la Rai”.

Il primo appuntamento porta in città Mana Chuma Teatro, realtà culturale di Reggio Calabria, con una performance multilingue che intreccia letteratura, musica e immagini. Massimo Barilla ed Elizabeth Grech daranno voce a un reading accompagnato dalle musiche originali di Luigi Polimeni e dalle fotografie della stessa Grech. Al centro del progetto le parole che viaggiano tra le lingue del Mediterraneo, si trasformano e si incontrano, restituendo attraverso la poesia un patrimonio condiviso. La performance ha debuttato a livello internazionale nel novembre 2023 a Tunisi, presso Beit el Bennani. L’iniziativa rientra nelle attività culturali della Biblioteca Otium, nella rete BiblioTP e nel protocollo d’intesa con il Comune di Marsala, con il riconoscimento del Ministero della Cultura. L’ingresso, con calice di benvenuto, costa 10 euro per gli associati Otium e 15 per gli ospiti. Posti limitati; prenotazioni WhatsApp al 333 7277176.

Il 31 ottobre sarà invece protagonista Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. In dialogo con il giornalista Fabio Pace, presenterà il saggio edito da Dedalo “C’era una volta la Rai. Cosa resta del servizio pubblico nell’epoca delle verità alternative”, con prefazione di Luciano Canfora. Un’occasione per interrogarsi sull’indipendenza dell’informazione, sulle pressioni della politica e sulle sfide poste da piattaforme digitali, social network e intelligenza artificiale. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.