Alcamo, la consigliera Michela Giusto aderisce all’Udc

L’Unione di Centro rafforza la propria presenza nella provincia di Trapani con l’adesione della consigliera comunale di Alcamo, Michela Giusto. Un ingresso che consolida la rappresentanza istituzionale del partito e si inserisce nel percorso di crescita e radicamento territoriale avviato nei diversi comuni della provincia. L’adesione rappresenta un risultato significativo per il coordinamento provinciale e comunale dell’Udc, impegnato a coinvolgere amministratori locali e valorizzare esperienze e competenze per costruire una presenza politica sempre più strutturata, vicina alle esigenze delle comunità.

A guidare il percorso di rafforzamento sul territorio è il coordinatore provinciale Francesco Regina, impegnato nell’ampliamento della rete del partito e nella costruzione di una squadra capace di contribuire allo sviluppo dei territori. Ad Alcamo, un ruolo centrale è svolto dal coordinatore comunale Franco Orlando, che porta avanti un’attività di aggregazione, confronto e consolidamento della presenza politica dell’Udc. L’ingresso di Michela Giusto assume particolare rilevanza sul piano politico e istituzionale, rafforzando la rappresentanza del partito all’interno del Consiglio comunale alcamese e confermando la volontà di partecipare attivamente alle scelte che riguardano il futuro della città.