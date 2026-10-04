Marsala, ancora una rissa in piazza Matteotti. Passalacqua: “La rimozione delle panchine non ha migliorato la situazione”

Ancora una rissa in piazza Matteotti, nel cuore del centro marsalese. L’episodio è avvenuto nei pressi del distributore automatico che si trova all’incrocio con via Amendola e intorno a cui si sono già in passato verificati momenti di tensione. A raccontarlo sui social è stato il consigliere comunale Rino Passalacqua.

“Questa sera alle 17,30 passo da Porta Mazara in auto con un amico, quando di fronte al distributore di bevande parte una scazzottata tra due ragazzi, con altri che assistevano, immediatamente chiamo il comandante ed il vice comandante della polizia municipale e nel giro di qualche minuto arrivano due pattuglie, nemmeno l’ombra di altre forze dell’ordine, forse dopo si saranno palesati, io non li ho visti!”.

Passalacqua torna sulla questione delle panchine rimosse alcune settimane fa, evidenziando come la situazione in piazza non sia migliorata, come auspicato dall’amministrazione e dagli esercenti.

“Nonostante le panchine quel luogo rimane ricettacolo di individui pericolosi, stazionano 24 ore su 24 su quella piazza e sono gli stessi da mesi o forse anni! Mi dispiace dirlo ma chi dovrebbe occuparsene ha chiaramente fallito e non mi riferisco solamente alla sindaca che semplicemente mal consigliata ha fatto l’errore di togliere le panchine pensando di dare una spallata al fenomeno, semmai può evitare di vantarsene o dire che la situazione è migliorata, perché così non è! Sono altri che dovrebbero avere le competenze e le professionalità per intervenire in maniera efficace, ma anche lì il nulla!“.

Il post di Passalacqua ha innescato un dibattito a cui partecipa anche la consigliera di Liberi, Flavia Sammartano, che scrive: “Non credo che la Sindaca possa essere semplicemente assolta perché “mal consigliata”. La scelta di togliere le panchine a Porta Mazara è stata una scelta politica e amministrativa, assunta dalla sua Giunta e difesa pubblicamente. Se oggi, come questo episodio dimostra, i problemi di sicurezza e degrado continuano, significa che quella scelta non ha risolto il problema. E allora la domanda è semplice: tolte le panchine, cosa è stato fatto davvero? La Sindaca ha la responsabilità di coordinare l’azione della propria Amministrazione e di chiedere, insieme alle autorità competenti, una strategia seria: controlli, presidio del territorio, videosorveglianza e interventi concreti. Perché la sicurezza non si garantisce togliendo una panchina, ma presidiando una piazza. E continuare a sostenere che la situazione sia migliorata, davanti a episodi come questo, significa non voler vedere la realtà“.

Tra i commenti c’è anche chi ripropone la ricetta dell’ex generale Vannacci parlando di remigrazione e chi (dalle parti della maggioranza) bacchetta Passalacqua per i suoi frequenti interventi critici nei confronti dell’amministrazione.

Resta il fatto che il tema del decoro e della sicurezza in piazza Matteotti continua a tenere banco nel dibattito cittadino e che l’intervento di rimozione delle panchine ha attirato sulla Giunta Patti critiche sia da destra che da sinistra. Occorrerà, verosimilmente, un’azione più ragionata per una reale riqualificazione dell’area, in grado di soddisfare le richieste dei residenti e dei commercianti, ma anche il diritto di tutti a vivere liberamente la piazza, nel rispetto della legge e delle regole di convivenza civile.