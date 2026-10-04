Fondi recuperati per il cimitero di Marsala, il consigliere Di Girolamo esprime soddisfazione

Il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo esprime soddisfazione per le somme recuperate a beneficio del cimitero comunale di Marsala tramite le variazioni di bilancio, approvate nei giorni scorsi in Consiglio. Si tratta di 43 mila euro recuperati attraverso la vendita di aree cimiteriali, che ora saranno utilizzati per nuovi interventi e attrezzature a servizio del cimitero.

Le risorse permetteranno, tra le altre cose, l’acquisto di golf car, le macchinine elettriche che saranno utilizzate per accompagnare anziani e persone con difficoltà motorie. Il servizio sarà garantito anche presso l’ingresso secondario, con la presenza di un dipendente, così da offrire maggiore assistenza ai cittadini. È inoltre prevista l’installazione di nuova segnaletica, con indicazioni più chiare per l’entrata e l’uscita, oltre all’acquisto di attrezzature necessarie per il cimitero.

“Sono alquanto soddisfatto del lavoro svolto e del fatto che le risorse derivanti dalla vendita di aree cimiteriali possano oggi essere reinvestite per migliorare concretamente i servizi del cimitero. È importante che il lavoro amministrativo produca risultati tangibili per la città e per i cittadini. L’indicazione politica per destinare queste somme a interventi e attrezzature utili è stata da me sostenuta e promossa”, dichiara il consigliere comunale Di Girolamo, facendo riferimento anche al periodo in cui è stato assessore al ramo durante gli ultimi anni della Giunta Grillo.