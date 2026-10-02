Petrosino, alberi drasticamente ridotti: l’opposizione chiede chiarimenti al Comune

A Petrosino si accende il dibattito sulle condizioni in cui sono stati lasciati alcuni alberi dopo i recenti interventi di potatura. A sollevare la questione sono i consiglieri comunali di opposizione Marcella Pellegrino, capogruppo, Laura Sanguedolce e Roberto Bonomo, che riferiscono di avere ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini. Secondo quanto riportato dai consiglieri, numerosi commenti e fotografie sono comparsi anche sui social, evidenziando quello che viene definito un intervento particolarmente incisivo sulla vegetazione.

“Basta guardare le immagini – affermano – per capire che non si tratta di una semplice potatura di qualche ramo: in diversi alberi la chioma è stata drasticamente ridotta”. La minoranza chiede quindi all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Anastasi, di chiarire le modalità con cui sono stati eseguiti i lavori e, soprattutto, se l’intervento sia stato effettuato secondo criteri tecnici adeguati. I consiglieri chiedono di sapere chi abbia eseguito gli interventi, sulla base di quale incarico, quali indicazioni tecniche siano state fornite e quale sia stato il costo sostenuto dal Comune. “Era davvero necessario intervenire in questo modo?”, è la domanda posta che sottolinea come il verde pubblico rappresenti un patrimonio della comunità e debba essere gestito “con competenza e attenzione”. I consiglieri precisano di non voler trasformare la vicenda in una polemica politica, ma chiedono semplicemente che vengano fornite informazioni sull’intervento e sulla sua correttezza.