Custonaci: è morto in carcere Mario Mazzara. Fu arrestato nell’operazione antimafia “Scialandro”

E’ morto Mario Mazzara. Originario di Custonaci, 76 anni, era detenuto presso il carcere “Secondigliano” di Napoli, dove si trovava da alcuni anni. Il decesso è legato a cause naturali (arresto cardiaco).
Mazzara era imputato nel processo “Scialandro”, in fase di svolgimento presso il Tribunale di Trapani.
Il procedimento scaturisce da un’inchiesta antimafia della Dda di Palermo e della Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Trapani ed il Nucleo Investigativo di Trapani dell’Arma dei Carabinieri. Le indagini hanno portato, tre anni fa, all’esecuizione di 21 misure cautelari.
L’operazione “Scialandro” si concentrò anche sulla presunte rete di relazioni e interessi tra la criminalità organizzata e alcuni esponenti politici di Custonaci. In particolare emersero gravi indizi di colpevolezza per reati di natura associativa di stampo mafioso o comunque per delitti connotati dall’aggravante mafiosa.