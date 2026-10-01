Un nuovo funzionario al Comune di Petrosino. Anastasi: “Lavoriamo per una struttura più efficiente”

Il Comune di Petrosino rafforza la propria struttura organizzativa con una nuova assunzione a tempo pieno e indeterminato.

Il dottore Vincenzo Marino entra infatti nell’organico dell’Ente con inquadramento nell’Area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione. L’assunzione è stata resa possibile grazie alla partecipazione dell’Amministrazione Anastasi al Programma Nazionale “Capacità per la Coesione 2021-2027” (PN CapCoe), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il nuovo funzionario sarà impegnato nelle attività di supporto tecnico, amministrativo e gestionale legate all’attuazione delle politiche di coesione e degli interventi finanziati.

«Quella di oggi è una notizia importante per Petrosino – sottolinea il sindaco Giacomo Anastasi – perché dopo tanti anni il Comune torna ad assumere a tempo indeterminato. Non è soltanto un nuovo ingresso, ma un investimento concreto sulle competenze dell’Ente e sulla qualità dei servizi ai cittadini. Grazie al Programma Nazionale “Capacità per la Coesione” abbiamo trasformato un’opportunità in una risorsa stabile per il Comune, mettendo a disposizione nuove competenze per progettare, intercettare finanziamenti e realizzare interventi per il nostro territorio. È un primo passo verso una struttura comunale sempre più efficiente e capace di rispondere alle esigenze della nostra comunità».