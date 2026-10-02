Approva la norma che aumentare le indennità per i presidenti dei Liberi Consorzi siciliani, è scontro

“Quanto accaduto oggi in Commissione Bilancio è vergognoso. È stata approvata una norma che ha l’effetto di aumentare le indennità per i presidenti dei Liberi Consorzi, una norma che l’Assemblea regionale siciliana aveva già bocciato nello scorso mese di maggio e che oggi, invece, torna in Commissione e viene nuovamente approvata”. Lo dichiara il deputato regionale del Pd all’Ars Nello Dipasquale. “Non è accettabile che l’indennità, per esempio, del Presidente del Libero Consorzio di Agrigento passi da 4mila euro a 9mila e 660 euro al mese, che quella di Enna passi da 3mila euro a 9mila 660 euro al mese, che quella del Presidente del Libero Consorzio di Siracusa passi da 2mila 208 euro al mese a 11mila con aumento di oltre 8mila e 830 euro al mese. Parliamo di quasi 370 mila euro al mese – aggiunge Dipasuale – che potrebbero essere destinati a ben altre esigenze dei siciliani”.

“In una Regione che deve fare i conti ogni giorno con la necessità di garantire servizi, sostenere le famiglie e affrontare le tante emergenze del territorio, ritengo incomprensibile e sbagliato destinare queste risorse ad una norma che ha l’effetto di aumentare le indennità degli amministratori”, conclude Dipasquale.