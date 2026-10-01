Trapani Calcio, revocato il decreto da 54.900 euro contro l’editore Conforti

Il Tribunale di Trapani ha accolto l’opposizione presentata dalla Conforti Srl contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per 54.900 euro, somma che era stata richiesta dal F.C. Trapani 1905 per l’utilizzo di un box stampa allo Stadio Provinciale nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024. La società aveva contestato la pretesa economica, sostenendo che non fosse mai stato stipulato un accordo che prevedesse un pagamento per l’utilizzo dello spazio all’interno dell’impianto sportivo.

La decisione del Tribunale

Il giudice ha ritenuto fondata l’opposizione, rilevando che la sola fattura prodotta dal F.C. Trapani 1905 non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza del credito. Secondo quanto riportato nella sentenza, la società calcistica avrebbe dovuto fornire la prova dell’esistenza di uno specifico accordo contrattuale oneroso relativo all’utilizzo del box stampa. Una prova che, secondo il Tribunale, non è stata fornita. Di conseguenza, non è stato possibile ritenere dimostrato il diritto del F.C. Trapani 1905 a ottenere il pagamento della somma richiesta.

Contestate anche le utenze

La controversia riguardava anche alcune somme relative alle utenze. Anche sotto questo profilo, il giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare adeguatamente la pretesa avanzata dalla società calcistica. Il Tribunale ha quindi revocato il decreto ingiuntivo n. 222/2025, emesso per l’importo complessivo di 54.900 euro. Oltre alla revoca del decreto, il F.C. Trapani 1905 è stato condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in 9.142 euro, oltre agli oneri previsti dalla legge.