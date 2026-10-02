Pef e Tari, a Trapani seconda notte di occupazione della maggioranza Tranchida. VIDEO

Erano ancora lì, per la seconda nottata consecutiva, i consiglieri di maggioranza trapanesi e gli assessori della Giunta Tranchida con il sindaco, a Palazzo Cavarretta per protestare contro i continui rinvii delle sedute di Consiglio comunale da parte del Presidente Mazzeo. “Non abbiamo intenzione di arretrare di un millimetro” affermano gli assessori Genco e Passalacqua. Tanto che il sindaco ha deciso di spostare un incontro in Sala Sodano per consentire a chi occupa le stanze di Palazzo Cavaretta di proseguire la protesta.

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