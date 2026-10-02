Riciclaggio, ad Alcamo la Polizia arresta un cittadino nordafricano

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, nella serata di martedì 22 settembre, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo ha proceduto al rintraccio ed alla cattura di un cittadino marocchino, con precedenti di polizia e penali, nei cui confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova. L’uomo, già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, è stato riconosciuto colpevole del delitto di riciclaggio, dovendo espiare pertanto la pena detentiva definitiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione.

A seguito di una mirata attività di ricerca, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Alcamo riuscivano ad individuare il soggetto mentre si accingeva ad allontanarsi dalla città a bordo della propria autovettura. L’intervento tempestivo del personale della Polizia di Stato consentiva di procedere al suo rintraccio e all’esecuzione dell’ordine di carcerazione. Al termine degli adempimenti di rito, l’interessato veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Trapani.