Un incendio distrugge un locale allo Stagnone, si indaga sulle origini del rogo

Ieri sera un incendio ha distrutto il locale “Kama” Lounge Marsala, lungo la Riserva dello Stagnone. Al momento, secondo quanto ci riportano i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Marsala, proseguono gli accertamenti per chiarire la natura dell’incendio. Le fiamme hanno avvolto la struttura, provocandone la distruzione. Sul posto sono intervenuti i pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Gli accertamenti in corso dovranno stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale o se vi siano altri elementi da approfondire di natura dolosa. Di certo, l’episodio fa riflettere: non era ieri una giornata di scirocco e – salvo un corto circuito, in un locale comunque nuovo, aperto da pochi anni – scoppiato a fine stagione estiva. Ma bando alle coincidenze, che dovranno essere valutare da Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco, fortunatamente non si sono registrati feriti. L’attenzione resta ora concentrata sull’origine del rogo che ha completamente cancellato uno dei punti di riferimento della zona dello Stagnone, proprio sulla litoranea che giunge fino a Mammacaura. Al momento sicuramente c’è massima allerta per gli altri chioschi della Riserva.