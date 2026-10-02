“Memorie e Futuro”: a Custonaci il progetto per custodire la storia

La Città di Custonaci si prepara ad accogliere, ancora una volta, nel mese di ottobre il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale e sostenuto dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, denominato “Memorie e Futuro”. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare la memoria, il patrimonio culturale e l’identità della cittadina collinare, guardando, al tempo stesso, alle nuove generazioni e alle prospettive future del territorio. Il progetto, giunto alla terza edizione, intende continuare a creare, infatti, un momento di confronto e di partecipazione in grado di mettere in relazione memoria e contemporaneità, tradizioni e innovazione, passato e futuro. Un percorso attraverso il quale la storia e le esperienze di una Comunità diventano patrimonio condiviso e occasione per riflettere sulle sfide e sulle opportunità che attendono la Città di Custonaci. La nuova edizione di “Memorie e Futuro” vuole continuare a coinvolgere, pertanto, i custonacesi (piccoli e grandi), la scuola, la parrocchia e le numerose realtà associative, favorendo un dialogo tra generazioni e rafforzando il loro senso di appartenenza verso il territorio custonacese. “La memoria non rappresenta soltanto – afferma il Sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte – la conservazione di ciò che è stato, ma può essere concepita, piuttosto, come uno strumento per comprendere il presente e progettare il futuro. È da questa consapevolezza che nasce l’idea di un’iniziativa capace di valorizzare le testimonianze, le tradizioni e il patrimonio della Città di Custonaci, trasformandoli in una risorsa per lo sviluppo culturale e sociale del territorio. Il progetto “Memorie e Futuro” non a caso si inserisce – prosegue il primo cittadino – in una più ampia visione di valorizzazione della comunità custonacese, nella quale cultura, identità e partecipazione rappresentano elementi fondamentali per costruire nuove opportunità. Anche quest’anno – conclude Fabrizio Fonte – il fitto calendario, che si svilupperà per un mese intero, sarà, dunque, un’occasione per ritrovarsi, per raccontare ciò che siamo stati, per comprendere ciò che siamo e per immaginare insieme ciò che possiamo diventare”.