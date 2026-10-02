Love Ghost, “Into the Woods” e “Something in the Water” i nuovi singoli di “Thirteen”. VIDEO￼

Into The Woods” e “Something in the Water” sono due dei singoli dell’album “Thirteen” pubblicati dalla band Love Ghost. “Into The Woods” è una metafora della perdita dell’innocenza e della consapevolezza che il mondo non è semplice come si credeva un tempo. Racconta quel momento in cui si oltrepassa un confine e non si può più tornare indietro e all’improvviso l’infanzia appare come qualcosa accaduto a qualcun altro. Prodotto da Mike Summers. “Something in the Water” è uno dei brani più carichi di emotività dell’album. Affronta il peso dei traumi generazionali in una cittadina intrappolata in un ciclo di dolore ereditato. Esplora un’America dimenticata e il modo in cui dipendenze, depressione, abusi e altre ferite si trasmettono all’interno delle comunità, perpetuando i peccati delle generazioni precedenti. La canzone rappresenta il mio tentativo di fare i conti con quell’oscurità e con le persone che si ritrovano a doverla portare con sé. Prodotto da Mike Summers.

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“Thirteen” è un disco grunge acustico, dalle sonorità tipiche del Midwest, disco che parla di isolamento, identità e del tentativo di trovare qualcosa di bello anche negli aspetti più cupi della vita. “Sembra una raccolta di ricordi che forse avrei dovuto seppellire”, ci dice ancora Finnegan Bell. Tredici brani in uscita venerdì tredici. “E’ probabilmente il disco più intimo e vulnerabile che abbia mai realizzato. Tredici è l’età che avevo quando fui espulso da scuola, l’età in cui iniziai a sentirmi fuori posto. Credo che gran parte di questo album nasca proprio da quella sensazione di osservare il mondo dall’esterno, senza farne parte, ci dice Finnegan Bell, frontman dei Love Ghost.