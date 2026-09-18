Le previsioni meteo per sabato 19 settembre: pioggia e allerta gialla in Sicilia occidentale

La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino meteo che conferma previsioni tendenti al maltempo per le prossime ore in Sicilia. Per la giornata di sabato 19 settembre, su gran parte dell’isola è prevista l’allerta gialla. Sono attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e sulle zone centrali ioniche, con quantitativi cumulati puntualmente

moderati. Senza variazioni di rilievo le temperature, che in queste ore si sono confermate su valori tipicamente estive.