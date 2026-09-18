Video-sorveglianza, via libera ai progetti di otto Comuni trapanesi

Nuovo passo avanti per il potenziamento della sicurezza urbana in diversi centri della provincia di Trapani. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo, ha infatti espresso parere favorevole ai progetti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana presentati dai Comuni di Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Salaparuta e Valderice. Alla riunione hanno preso parte i responsabili provinciali delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti della Zona Telecomunicazioni di Palermo e i sindaci dei Comuni interessati.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività finanziate attraverso il Fondo per la sicurezza urbana del Ministero dell’Interno, finalizzato a sostenere interventi in grado di rafforzare la sicurezza delle comunità locali, prevenire fenomeni di criminalità diffusa e migliorare la vivibilità dei territori. I progetti presentati prevedono l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e il loro collegamento con le centrali operative delle polizie locali e delle Forze dell’Ordine. L’obiettivo è quello di incrementare il controllo del territorio, favorire le attività investigative e dotare i Comuni di strumenti tecnologici utili alla prevenzione e al contrasto dei reati. Secondo quanto emerso nel corso del Comitato, i sistemi di videosorveglianza rappresentano un supporto strategico per le attività di sicurezza pubblica e contribuiscono ad aumentare il livello di sicurezza percepita dai cittadini.

I progetti che hanno ottenuto il via libera saranno adesso trasmessi dalla Prefettura al Ministero dell’Interno, dove una Commissione istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza procederà alla valutazione finale e alla formazione della graduatoria necessaria per l’assegnazione delle risorse finanziarie. Se approvati definitivamente, gli interventi consentiranno ai Comuni coinvolti di rafforzare ulteriormente la rete di controllo e monitoraggio del territorio.