All’ospedale di Castelvetrano primo intervento innovativo in ambito cardiologico

All’ospedale di Castelvetrano eseguiti con successo dall’Unità operativa complessa di Cardiologia-UTIC-Emodinamica, due interventi di chiusura dell’auricola sinistra (LAAC) in pazienti con fibrillazione atriale e precedenti sanguinamenti maggiori durante terapia anticoagulante. Per la prima volta in Provincia è stata utilizzata la “Contarini Technique”, dal nome di Marco Contarini, ideatore della innovativa tecnica e direttore della Cardiologia dell’Umberto I di Siracusa, ed eseguita dall’equipe di Emodinamica e di Cardiologia di Castelvetrano. La tecnica utilizza l’ecografia intracardiaca e consente di evitare anestesia generale, intubazione e la tradizionale sonda ecocardiografica transesofagea, rendendo la procedura meno invasiva e meglio tollerata dal paziente.

E’ un ampliamento dell’offerta terapeutica, resa possibile grazie alla crescita della Emodinamica del presidio belicino, che consente di offrire procedure cardiologiche complesse e innovative ai pazienti del circondario, evitando trasferimenti verso centri più lontani.