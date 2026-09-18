Sicilia, le aule si svuotano: dispersione scolastica da record

Con il ritorno sui banchi di scuola in tutta la Sicilia, emerge un dato che preoccupa educatori, famiglie e istituzioni: le classi continuano a svuotarsi. Tra calo demografico, dispersione scolastica e abbandono precoce degli studi, l’Isola si conferma una delle realtà più fragili del Paese sul fronte dell’istruzione. Secondo i dati analizzati dall’Ufficio Scolastico regionale, negli ultimi anni la popolazione scolastica siciliana ha registrato una costante diminuzione. Un fenomeno legato soprattutto alla denatalità e all’emigrazione di molte famiglie verso altre regioni italiane o all’estero. Ma a rendere ancora più allarmante il quadro è il tasso di dispersione scolastica, che resta tra i più elevati d’Italia.

Sempre meno alunni nelle scuole

Le scuole siciliane si trovano oggi a fare i conti con un numero di iscritti sempre più ridotto. In molte aree dell’entroterra e nei piccoli comuni il calo degli studenti sta portando alla formazione di classi meno numerose e, in alcuni casi, al rischio di accorpamenti o chiusure di plessi scolastici. Il fenomeno non riguarda soltanto la scuola primaria, ma coinvolge tutti gli ordini di istruzione. A incidere è soprattutto il drastico calo delle nascite registrato negli ultimi anni, che sta modificando profondamente la struttura demografica dell’Isola.

Il peso della dispersione scolastica

Accanto alla diminuzione degli iscritti, continua a pesare il problema della dispersione scolastica. La Sicilia resta tra le regioni italiane con la più alta percentuale di giovani che interrompono precocemente il percorso di studi. Dietro questi numeri si nascondono spesso situazioni di disagio economico e sociale, difficoltà familiari, carenze nei servizi e una scarsa attrattività del sistema formativo per una parte degli studenti. Il rischio è quello di alimentare ulteriormente le disuguaglianze e ridurre le opportunità occupazionali per le nuove generazioni.

Un problema che riguarda il futuro dell’Isola

La diminuzione degli studenti non rappresenta soltanto una questione scolastica, ma anche un segnale della crisi demografica che sta interessando la Sicilia. La popolazione regionale continua infatti a diminuire a causa del basso numero di nascite e della partenza di molti giovani verso altre aree del Paese. Per gli esperti, contrastare la dispersione scolastica e rafforzare il diritto allo studio rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro dell’Isola. Investire nella scuola significa infatti non solo migliorare la formazione dei giovani, ma anche creare le condizioni per frenare lo spopolamento e costruire nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.