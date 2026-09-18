Castellammare: il consigliere Antonio Parisi aderisce a Sud chiama Nord

Il consigliere comunale di Castellammare del Golfo, Antonio Parisi aderisce al movimento politico Sud chiama Nord. La decisione nasce dalla condivisione dei valori fondanti del movimento e dall’esempio concreto di buona amministrazione e concretezza dimostrato da Cateno De Luca nei territori in cui ha governato. “Ho deciso di aderire a Sud chiama Nord” dichiara Antonio Parisi –“perché non possiamo più delegare ad altri il futuro della nostra terra. Il Sud ha bisogno di una politica fatta di risposte reali, competenza e presenza costante tra i cittadini, esattamente il modello che Cateno De Luca ha ampiamente dimostrato di saper applicare con coraggio e determinazione.”

Con questa adesione, prende il via sul territorio di Castellamare del Golfo un percorso di ascolto e radicamento del movimento, volto a costruire un’alternativa concreta in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi. “Da oggi lavoreremo insieme a tutti gli amici che condividono questo progetto” – conclude Antonio Parisi– “per portare le istanze dei cittadini al centro dell’agenda politica, con la stessa energia e lo stesso spirito di servizio che contraddistinguono Sud chiama Nord.”