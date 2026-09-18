“Il pescato trapanese diventa tracciato e digitale in un nuovo punto vendita”

Un progetto promosso dal GAL Pesca Trapanese, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle marinerie del territorio e offrire ai consumatori un pescato fresco, etico e tracciato, prevede innovazione tecnologica, filiera corta e valorizzazione della pesca locale sono al centro di “Mare Nostro”. Il nuovo punto vendita sarà inaugurato mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 17:30, in via Lina Marini 9 a Trapani, nei pressi del porto peschereccio. L’apertura rappresenta una tappa fondamentale del progetto, che prevede la realizzazione di una struttura di commercializzazione collettiva destinata alla vendita diretta del pescato locale. La struttura sarà gestita direttamente dalle Organizzazioni di Produttori di pesca aderenti al progetto, che nella fase iniziale impiegheranno sei imprese di pesca aderenti, garantendo così un coinvolgimento concreto e responsabile degli operatori della marineria trapanese nell’intero processo di commercializzazione.

Il pescato sarà disponibile sia presso il punto vendita sia attraverso i canali digitali. Famiglie, ristoranti, pescherie e operatori professionali potranno consultare e prenotare online i prodotti disponibili, scegliendo successivamente il ritiro in sede oppure il servizio di consegna a domicilio. I lotti conferiti dagli operatori aderenti alla rete “Mare Nostro” saranno caricati attraverso una piattaforma digitale e resi disponibili alla clientela. Dopo lo sbarco, il pescato verrà lavorato e confezionato in vaschette a marchio, nel rispetto delle procedure definite dal progetto, per essere ritirato oppure acquistato direttamente presso il punto vendita.

Dal mare alla tavola grazie alla tracciabilità digitale

Uno degli elementi più innovativi di “Mare Nostro” è il sistema avanzato di tracciabilità basato sulla tecnologia Blockchain. Attraverso l’utilizzo integrato di QR code, App e sito web, il consumatore potrà conoscere il percorso del prodotto dal momento della pesca fino alla commercializzazione, accedendo a informazioni certificate sulla provenienza, sulle imbarcazioni, sulle zone di cattura e sugli operatori coinvolti nella filiera. Un modello che punta a rendere più trasparente e diretto il rapporto tra chi pesca e chi acquista, accorciando la filiera e valorizzando l’identità e la qualità del pescato delle marinerie trapanesi.

Una rete aperta agli operatori del territorio

Il progetto prevede il progressivo ampliamento del network “Mare Nostro”, partendo dalle sei imprese di pesca coinvolte nella fase iniziale e favorendo successivamente l’adesione di nuovi pescatori, cooperative, imprese della filiera, ristoratori e operatori commerciali. Saranno attivate procedure assistite di accreditamento e iniziative di formazione dedicate all’utilizzo delle piattaforme digitali e dei sistemi di tracciabilità. A queste attività si affiancherà un articolato piano di comunicazione e promozione, con campagne informative, eventi di lancio, show cooking, giornate dedicate al pescato e iniziative di branding. Durante la fase sperimentale saranno inoltre realizzate specifiche azioni di monitoraggio, utili a valutare i risultati e accompagnare lo sviluppo futuro del progetto. “Mare Nostro” intende così incrementare il valore aggiunto del pescato locale attraverso strumenti innovativi, sostenibili e orientati alla massima trasparenza nei confronti del consumatore, qualificando il marchio come punto di riferimento per il pescato fresco, etico e tracciato della marineria trapanese. L’inaugurazione del 23 settembre sarà l’occasione per presentare alla città, alle istituzioni e agli operatori della filiera il nuovo punto vendita e il sistema digitale che accompagnerà il pescato nel suo viaggio dal mare trapanese fino alla tavola dei consumatori.