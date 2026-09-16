Trapani: seduta fiume in Aula, arriva il 118 per un consigliere. VIDEO

Momenti di apprensione questo pomeriggio a Palazzo Cavarretta, durante una delle sedute più delicate degli ultimi mesi del Consiglio comunale di Trapani. Mentre l’Aula era impegnata nella discussione relativa alla decadenza di cinque consiglieri comunali, il consigliere Giovanni Parisi ha accusato un malore, probabilmente riconducibile a un episodio di fibrillazione. Immediata la richiesta di intervento dei sanitari del 118, giunti nella sede del Consiglio per prestare le prime cure. La seduta è stata temporaneamente sospesa per consentire i soccorsi e verificare le condizioni del consigliere. Tra i presenti si sono vissuti momenti di tensione e preoccupazione, mentre colleghi e amministratori hanno atteso notizie sul suo stato di salute.

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Peraltro proprio Parisi era uno dei consiglieri da votare come “decaduti” ma con un colpo di mano, considerato il malore, l’opposizione ha chiesto al suo posto la decadenza della consigliera Marzia Patti. L’interruzione arriva nel pieno di una seduta particolarmente importante e destinata a segnare gli equilibri politici dell’Aula. All’ordine del giorno vi è infatti la discussione sulla decadenza di cinque consiglieri comunali, un tema che ha acceso il confronto politico e che potrebbe avere conseguenze significative sulla composizione del Consiglio. I lavori sono poi ripresi non appena le condizioni di Parisi si sono ristabilite. L’attesa è alta per quella che si preannuncia come una delle sedute più calde dell’estate trapanese, destinata a lasciare strascichi anche nei prossimi mesi. Si è registra anche un’accesa lite da parte di Salvatore Daidone all’assessore La Porta.