“Il mare colore dei libri”: a Marsala si inaugura la ‘panchina gigante’

La sesta edizione de “Il Mare colore dei Libri” quest’anno torna al Parco archeologico Lilibeo-Marsala il 19 e 20 settembre. Nato nel 2021, il festival ideato e organizzato da Navarra Editore mette in dialogo letteratura, arte, musica, storia, archeologia e partecipazione, continuando a crescere insieme al territorio. Nel Giardino storico del Museo Regionale Lilibeo troverà spazio il Villaggio della Piccola Editoria, l’Agorà delle Associazioni, dedicata alle realtà del territorio e un’area kids. Ma quest’anno c’è una novità: un’anteprima il 18 settembre con 4 diversi appuntamenti itineranti, immersi nel verde, davanti al mare, nei luoghi storici del centro città, nelle contrade.

A Birgi si inaugura la prima Big Bench in Provincia di Trapani

Sarà inaugurata il 18 alle 18.30, in contrada Birgi, nel fondo di Orizzonte Maltese, la prima Big Bench della Provincia di Trapani. L’installazione sarà presentata al pubblico nel corso di un appuntamento che unirà valorizzazione del territorio e arte, con una performance curata dallo Studio d’arte di Michaela Di Caprio. Le Big Bench, nate nel 2010 da un’idea del designer americano Chris Bangle, sono panchine fuori scala collocate in punti panoramici per offrire ai visitatori una prospettiva diversa sul paesaggio. L’obiettivo è far riscoprire il territorio con lo stupore e la meraviglia di un bambino, trasformando luoghi naturali e panoramici in punti di osservazione e incontro. Negli anni il progetto si è diffuso in tutta Italia e all’estero attraverso il Big Bench Community Project, iniziativa no profit che promuove turismo sostenibile e valorizzazione delle comunità locali. La nuova installazione di Birgi si propone dunque come un nuovo luogo di contemplazione del paesaggio e di aggregazione, affacciato su uno dei territori più suggestivi della costa trapanese.

Momenti culturali

Ad accompagnare l’inaugurazione sarà una performance artistica che vedrà la partecipazione della poetessa e attrice Marinella Casubolo, della danzatrice Megghy e del trombettista Aldo Bertolino. Nel corso delle letture proposte da Marinella Casubolo troverà spazio anche il Cantico delle Creature, uno dei testi più celebri di San Francesco d’Assisi. La scelta non è casuale: quest’anno ricorrono infatti gli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi, figura simbolo del rapporto armonioso tra uomo e natura. Un richiamo particolarmente significativo in un evento che celebra il paesaggio, l’osservazione del territorio e la bellezza del creato, temi che ben si intrecciano con il messaggio francescano e con lo spirito delle Big Bench.

La rete

“Il Mare colore dei Libri”, ideato da Navarra Editore e realizzato in collaborazione con l’associazione Fermenti. Il festival gode del patrocinio del Comune di Marsala, in rete con il CEPELL – Centro per il libro e la lettura, della rete BiblioTP – Biblioteche della provincia di Trapani e della Biblioteca e Archivio Storico Comunale “S. Struppa nell’ambito del circuito Città che legge e del programma nazionale Nati per leggere”. La manifestazione si avvale inoltre del supporto del Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala (PALM), della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dell’Associazione Amici del Parco, di Seristampa Palermo e di Tenute Maltese. Queste le associazioni che aderiscono a “Il mare colore dei libri”: Mammalbero, Studio d’arte Michaela Di Caprio, Il rumore delle idee, ORSA, OIPA, FOCU, Cohousing AMAbilina, Archeofficine, Magnolie, A.S.D. Lilybetana Scacchi, Mediastart, Piazza Ranne, Finestre sul Mondo, Troviamoci in campo, Nonovento, Carpe Diem, Shoruq Arcigay, Club per L’UNESCO Marsala, Cea Lilibeo, SAI, Librerì, Auser Marsala, UAI Unione Astrofili Italiani, Liberi di intrecciare, Consorzio Umana Solidarietà. Media Partner: LaTR3, ItacaNotizie, Marsala C’è, Loft Cultura, Sicilia Buona, Marsala Live.