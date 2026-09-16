Terza sconfitta per il Trapani Calcio in serie D, sotto anche con la Nissa

Terza sconfitta in altrettante partite per l’FC Trapani 1905, che continua a vivere un avvio di stagione da incubo nel campionato di Serie D. Allo Stadio “Tomaselli” di Caltanissetta la Nissa si impone per 2-0, confermando il momento difficile della formazione granata, sempre più in crisi di risultati e di gioco. La squadra allenata da Ciccio Di Gaetano ha indirizzato la gara già al 19’, quando il trapanese Fabio Alagna ha portato in vantaggio i padroni di casa. Un colpo che il Trapani non è riuscito ad assorbire, faticando a costruire occasioni pericolose e mostrando ancora una volta limiti evidenti nella fase offensiva. Nella ripresa è arrivato il raddoppio della Nissa. Al 69’ Di Grazia ha firmato la rete del definitivo 2-0 con una conclusione spettacolare da oltre 40 metri, approfittando di un’indecisione in uscita del portiere Simoni e trovando l’incrocio dei pali.

Nel finale il Trapani ha provato a reagire più con il nervosismo che con la qualità. Tra i granata uno dei pochi a distinguersi è stato Napolitano, ma la prestazione complessiva lascia poche note positive. A testimoniare il clima teso che si respira attorno alla squadra c’è anche l’espulsione di mister Aronica. La situazione in classifica si fa sempre più complicata. Con il pesante fardello del -5 in graduatoria, il Trapani resta all’ultimo posto e non è ancora riuscito a trovare la via del gol dopo tre giornate di campionato. Sugli spalti erano presenti circa trenta tifosi granata, che hanno nuovamente esposto lo striscione “Antonini vattene”, già mostrato nella trasferta di Avola. Un segnale evidente del malcontento che circonda il club in una fase particolarmente delicata della stagione. E il calendario non concede tregua: domenica prossima al Provinciale arriverà la Nuova Igea Virtus, in una sfida che per il Trapani assume già i contorni di un appuntamento decisivo per provare a invertire la rotta.