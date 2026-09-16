Egadi, oltre 80 mila euro di sanzioni in estate: 11 persone segnalate

Oltre 80 mila euro di sanzioni amministrative, 343 verbali e 11 persone segnalate all’Autorità giudiziaria. È il bilancio dell’attività estiva della Guardia Costiera nell’arcipelago delle Egadi, al termine di una stagione caratterizzata da una presenza particolarmente elevata di diportisti e bagnanti.

I numeri

A questi dati si aggiungono 20 persone soccorse in mare nell’ambito delle attività di vigilanza e pronto intervento condotte nelle tre isole. Complessivamente sono stati effettuati controlli in mare, sul pubblico demanio marittimo e negli ambiti portuali di competenza, attraverso le unità navali e le pattuglie terrestri della Capitaneria di porto di Trapani e degli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo.

Il presidio a Favignana

Si è concluso dopo tre mesi il periodo di rischieramento estivo della motovedetta CP 579 della Guardia Costiera sull’isola di Favignana. Si è trattato della prima esperienza realizzata quest’anno sulla base di un accordo di collaborazione tra il Corpo delle Capitanerie di porto e l’Amministrazione comunale egadina, in qualità di Ente gestore dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi. La motovedetta ha garantito un presidio costante e mirato dei tratti di mare dell’arcipelago, contribuendo anche alla gestione delle eventuali emergenze. In tre mesi la CP 579 ha effettuato 2.170 controlli, percorso 1.610 miglia ed elevato 155 sanzioni amministrative.

Il bilancio complessivo

L’attività della CP 579 si è aggiunta a quella della motovedetta CP 770, dei battelli minori e delle pattuglie terrestri impegnate durante tutta la stagione estiva. Il dispositivo della Guardia Costiera ha dovuto operare in un contesto particolarmente intenso, segnato dall’elevato afflusso di imbarcazioni e bagnanti di diversa nazionalità. Il bilancio è stato al centro di un incontro nei giorni scorsi al Comune di Favignana tra il sindaco Giuseppe Pagoto e il comandante della Capitaneria di porto di Trapani, C.V. (CP) Maurizio Ricevuto, alla presenza degli equipaggi delle unità navali e del titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana, 1° Luogotenente Antonio Pavia. Per il futuro sono allo studio nuove forme di collaborazione tra Comune e Guardia Costiera, con l’obiettivo di rafforzare il presidio dell’arcipelago e garantire una maggiore sicurezza per la fruizione delle isole, confidando anche nel rispetto delle regole da parte di bagnanti e diportisti.