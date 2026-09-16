Bollo auto, svolta del Governo: abolito per milioni di veicoli

Il Governo ha annunciato l’abolizione del bollo auto per una larga fascia di veicoli, una misura che interesserà milioni di italiani e che punta a cancellare una delle imposte più contestate dagli automobilisti. Che sia già piena campagna elettorale? Probabilmente. In ogni caso l’annuncio è arrivato al termine del Consiglio dei ministri e riguarda oltre 14 milioni di mezzi tra automobili e motocicli. Secondo quanto comunicato dall’esecutivo, l’esenzione interesserà tutte le moto e oltre il 70% delle auto di piccola e media cilindrata, ossia quelle maggiormente utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. La misura, tuttavia, non sarà estesa senza limiti: ogni cittadino potrà beneficiare dell’agevolazione per un solo veicolo intestato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito il bollo auto “una delle tasse più odiate dagli italiani”, sottolineando come il provvedimento rappresenti un alleggerimento del carico fiscale per milioni di contribuenti.

Chi sarà interessato

In base alle prime informazioni diffuse dal Governo, l’abolizione riguarderà integralmente i motocicli e una vasta platea di vetture considerate di piccola e media potenza. Restano invece esclusi i veicoli di fascia più alta e le auto di maggiore cilindrata, per le quali continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni fiscali.

Attesa per i dettagli

Al momento non sono stati ancora resi noti tutti gli aspetti tecnici della riforma né l’impatto complessivo sui conti pubblici. Nelle prossime settimane il Governo dovrà definire i criteri applicativi e le modalità con cui verrà introdotta l’esenzione. L’annuncio segna comunque una svolta significativa per il sistema della tassazione automobilistica italiana, che da anni è al centro del dibattito politico e delle richieste di riduzione della pressione fiscale da parte di automobilisti e associazioni di categoria.