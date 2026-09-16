Il “trapanese” Gioia Mia tra i film italiani in corsa per la nomination agli Oscar

C’è anche un po’ di Trapani nella lista dei film italiani che potrebbero partecipare alla prossima corsa degli Oscar. Nella lista delle 21 pellicole selezionate c’è anche “Gioia Mia” di Margherita Spampinato, girato nella città di Trapani. Si tratta di un’opera che è stata molto apprezzata da pubblico e critica e che è valsa all’attrice Aurora Quattrocchi un David di Donatello come miglior attrice protagonista. Tra le location visibili all’interno del film la spiaggia che costeggia le Mura di Tramontana, corso Vittorio Emanuele, via Botteghelle.

Il Comitato di Selezione, istituito presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di mercoledì 23 settembre. L’annuncio delle shortlist da parte dell’Academy è previsto per il 15 dicembre 2026; le nomination verranno annunciate il 21 gennaio 2027 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027. Questi, in ordine alfabetico, i film iscritti: Anna, di Monica Guerritore; Controcorrente A Rebours di Angelo Antonucci; Finale: Allegro di Emanuela Piovano; Gioia Mia di Margherita Spampinato; Gli occhi degli altri di Andrea De Sica; I figli della scimmia di Tommaso Landucci; Il Vangelo di Giuda di Giulio Base; La grande paura di Hitler – Processo all’arte degenerata di Simona Risi; La salita di Massimiliano Gallo; La vita va così di Riccardo Milani; Le bambine di Valentina Bertani e Nicole Bertani; Le cose non dette di Gabriele Muccino; L’estranea di Paolo Strippoli; Orfeo di Virgilio Villoresi; Per te di Alessandro Aronadio; Primavera di Damiano Michieletto; Quasi grazia di Peter Marcias; Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis; Serpenti di Roberto De Paolis Maino; Succederà questa notte di Nanni Moretti; Tre ciotole di Isabel Coixet.