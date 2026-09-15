A Petrosino ultimi sorsi d’estate con la Sagra dell’Uva e del Vino

Il 18, 19 e 20 settembre, Petrosino celebrerà una delle espressioni più autentiche della propria identità con la Sagra dell’Uva e del Vino, evento di punta che accompagnerà verso il gran finale Petrosino di Mare e di Vino 2026. Tre giornate dedicate alle nostre radici, alla terra e alla cultura del vino, patrimonio di un territorio cresciuto tra filari, vendemmie, lavoro e saperi tramandati di generazione in generazione. Una festa che racconta Petrosino attraverso ciò che più profondamente le appartiene, unendo sapori, tradizioni, musica, folklore e spettacolo.

“La Sagra dell’Uva e del Vino rappresenta un appuntamento importante per la nostra comunità – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – perché ci permette di valorizzare la nostra identità e il legame profondo con la terra e con la viticoltura. Vogliamo chiudere questa estate con una festa capace di coinvolgere cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, di raccontare Petrosino attraverso le sue tradizioni e le sue eccellenze”.

Venerdì 18 settembre la Sagra aprirà le sue porte ai sapori e alle tradizioni della Sicilia, con gli stand di Sicilia Bedda e le degustazioni dei prodotti tipici. La serata proseguirà nel segno del teatro con San Giovanni Decollato, portato in scena dagli Amici du zi Ciccio con la regia di Antonino Meo. Sabato 19 settembre il protagonista sarà il vino, con la Masterclass organizzata da AIS Trapani, l’apertura degli stand delle cantine e le degustazioni, per poi lasciare spazio alla comicità de I 4 Gusti. Domenica 20 settembre, giornata conclusiva, la festa entrerà nel cuore della tradizione: uva, vino e mosto, folklore siciliano per le vie della Sagra con Anima Latina e, a seguire, lo spettacolo Trikke e Due – Talent Show. Tre giorni per ritrovarci attorno alle nostre radici e trasformarle, ancora una volta, in qualcosa da vivere e condividere. Perché il vino, a Petrosino, non racconta soltanto una terra, racconta la nostra storia. L’appuntamento è nei giorni 18, 19 e 20 settembre, nel cuore di Petrosino, tra Viale Francesco De Vita e Viale Giacomo Licari. Petrosino di Mare e di Vino 2026: il gran finale di un’estate tutta da vivere.