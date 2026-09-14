Malore in mare a Marettimo, turista di 62 anni muore dopo un’ora di rianimazione

Tragedia a Marettimo, dove un turista di 62 anni, originario di Padova, è morto nel pomeriggio dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. L’uomo era sull’isola per trascorrere un periodo di vacanza e relax quando, durante una nuotata, le sue condizioni sono improvvisamente precipitate. Una volta riportato a riva, sono immediatamente scattati i soccorsi. Tra le persone presenti sulla spiaggia c’erano anche alcuni medici e infermieri che, accortisi della gravità della situazione, hanno avviato le manovre di rianimazione.

I tentativi sono proseguiti ininterrottamente per oltre un’ora, mentre veniva attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale del presidio sanitario dell’isola, la Capitaneria di porto e gli operatori del 118. Da Trapani è partita anche una motovedetta con personale medico a bordo, mentre era stato richiesto l’intervento di un elicottero, nel caso fosse stato possibile procedere con un trasferimento urgente verso una struttura ospedaliera. Nonostante il lungo tentativo di rianimazione e il dispiegamento dei soccorsi, per il sessantaduenne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto sul posto.