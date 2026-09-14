Petrosino, premiato il presidente dell’Avis Michele Galfano

Nell’ambito del Festival “Voci dal Mediterraneo” c’è stato anche un momento dedicato alla solidarietà e all’impegno sociale. L’ideatore della manifestazione canora, Massimo Galfano, ha infatti consegnato un premio speciale al presidente dell’Avis di Petrosino Michele Galfano.

“Per me – afferma quest’ultimo – è stato un vero onore ricevere questo riconoscimento. Un attestato che va oltre il semplice premio: rappresenta il riconoscimento di un impegno portato avanti con passione e convinzione al servizio della comunità e della cultura della donazione del sangue. Da presidente dell’AVIS Comunale di Petrosino ODV, cerco ogni giorno di dare il mio contributo per sensibilizzare sempre più persone sull’importanza della donazione, un gesto semplice ma capace di salvare vite umane. Ringrazio di cuore chi ha voluto attribuirmi questo riconoscimento. Lo custodirò con orgoglio, ma soprattutto come stimolo a continuare a fare la mia parte. Donare sangue significa donare vita”.