“GolfoBasket Night x Sicily By Car”: presenta l’A2 femminile di Alcamo

Una festa dello sport ieri sera in piazza Ciullo ad Alcamo in occasione di “GolfoBasket Night x Sicily by Car”, manifestazione dedicata al progetto cestistico della città con la presentazione ufficiale delle squadre femminili e maschili della società alcamese. Una serata di grande partecipazione dei tifosi, che ha visto protagonisti tantissimi giovani. A dare il saluto a inizio presentazione e ad augurare una buona stagione alla GolfoBasket Sicily by Car sono stati il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, e l’assessore allo sport, Gaspare Benenati. “Grazie a queste ragazze – ha detto il primo cittadino – è tornata la voglia di stare al Pala Tre Santi per fare il tifo per la propria squadra, con tante famiglie e bambini presenti sugli spalti. Non vediamo l’ora di rivedere la squadra all’opera”.

Sul palco, poi, sono salite tutte le formazioni giovanili, maschili e femminili, della GolfoBasket, guidate dai rispettivi coach. Grande tributo alla prima squadra maschile che, dopo aver vinto il campionato di DR2, si appresta a disputare con ambizione il campionato di DR1. Momento clou della serata, infine, è stata la presentazione del roster femminile, che il 4 ottobre farà il proprio esordio in casa nel Campionato di serie A2: tutte le giocatrici sono state presentate ai tifosi, con in testa il nuovo capitano della squadra, Elena Vella. Presenti sul palco i due presidenti di GolfoBasket Men e GolfoBasket Woman, rispettivamente Giuseppe Trupiano e Francesco Dixit Dominus, che hanno illustrato obiettivi e programmi per la nuova stagione sportiva. “Abbiamo lavorato bene”, ha evidenziato Dixit Dominus, “… siamo riusciti a mantenere lo zoccolo duro che la passata stagione ci ha consentito di raggiungere i playoff e, al tempo stesso, abbiamo inserito nuovi innesti, anche con esperienza in serie A1, che ci consentiranno di guardare con ottimismo al prossimo campionato. Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida”.