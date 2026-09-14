Lavori alla cabina che alimenta il Comune di Marsala, un giorno senza servizi

Con una nota pervenuta oggi al Comune di Marsala, l’E-Distribuzione ha comunicato che – al fine di seguire attività di manutenzione sugli impianti elettrici – la cabina di alimentazione denominata “MUNICIPIO”, in Via Garibaldi, sarà temporaneamente disalimentata nella giornata di mercoledì 16 settembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 16.20. Pertanto, l’interruzione di energia da parte della suddetta Società elettrica comporterà l’impossibilità di erogare i consueti servizi all’utenza per l’intera giornata di mercoledì prossimo, 16 settembre.