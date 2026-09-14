Marsala, caso di salmonellosi: scatta il divieto per l’acqua di un pozzo privato ￼

Un caso di salmonellosi ha fatto scattare un provvedimento precauzionale a Marsala. La sindaca Andreana Patti ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che vieta l’utilizzo dell’acqua emunta da un pozzo privato collegato a un’abitazione interessata da un’indagine epidemiologica dell’Asp di Trapani. Una neonata – nata il 10 agosto scorso – è stata trovata affetta da salmonellosi, un caso che ha destato subito preoccupazione. Gli accertamenti sono partiti dopo il campionamento effettuato il 3 settembre dai tecnici del Sian direttamente dal rubinetto del bagno dell’abitazione, alimentata dal pozzo, che risulta privo di cisterna. Le analisi hanno evidenziato una contaminazione microbiologica tale da rendere l’acqua non idonea al consumo umano e potenzialmente pericolosa per la salute.

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Il divieto riguarda non soltanto l’uso alimentare, ma anche l’igiene personale e qualsiasi utilizzo che possa comportare ingestione o contatto diretto con il corpo. Non è quindi consentito utilizzare l’acqua per lavarsi, lavare stoviglie o per altre attività analoghe. Vietata anche l’irrigazione di colture destinate al consumo fresco. L’Asp ha inoltre rilevato che per il pozzo non risulta agli atti del Dipartimento alcuna documentazione istruttoria, chiedendo l’adozione immediata di un’ordinanza di divieto. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando sarà comunicato ufficialmente il venir meno del rischio sanitario o fino all’eventuale revoca dell’ordinanza. I residenti dovranno inoltre consentire l’accesso ai tecnici dell’Asp per ulteriori sopralluoghi e campionamenti. Il Comune precisa che si tratta di una misura cautelativa e circoscritta esclusivamente al pozzo interessato dagli accertamenti, senza estendere il divieto all’intera rete idrica cittadina.