Sbarco notturno a Favignana, fermato 34enne già espulso

Capita e non di rado che qualcuno approdi sulle tre isole egadine in maniera legale o meno, ricche di turismo nel mese estivo, con cattive intenzioni. I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno infatti arrestato, per ingresso illegale su territorio nazionale, un extracomunitario di 34 anni, sbarcato clandestinamente di notte sull’isola di Favignana. L’uomo sarebbe stato rintracciato dai militari, in località Preveto, unitamente a 9 connazionali a seguito di sbarco autonomo. A seguito delle procedure di identificazione, cui lo stesso è stato sottoposto presso il CPR di Contrada Milo, l’uomo è risultato già rimpatriato poco tempo prima tramite un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Pertanto, al termine delle operazioni il 34enne è stato trasferito presso il centro di permanenza per i rimpatri.