Bus di linea, a Marsala in vigore nuovo orario invernale

Operativi da oggi, lunedì 14 settembre, i nuovi orari invernali 2026/2027 del trasporto comunale urbano di Marsala. Sono già disponibili online alla pagina del sito istituzionale: https://www.comune.marsala.tp.it/it/page/413680). Le corse sono dalle 6.35 di mattina fino alle 12.50 circa, poi dalle 13.30 circa fino alle 17.45, divise per il numero di linee a secondo il percorso che vede come capolinea sempre Piazza del Popolo. C’è un supplemento per le scuole, ingresso e uscita, ed una linea domenicale per i quartieri e l’ospedale ma solo mattutina.

ECCO TUTTE LE CORSE