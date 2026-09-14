BRT, il giorno della prova. Trapani accende i motori

Oggi il collaudo del nuovo sistema di trasporto. Restano alcuni interventi da completare e alcune criticità da limare, ma l’avvio del servizio è previsto per domani, proprio con la riapertura delle scuole

Il momento della verità è arrivato. Oggi a Trapani è stato effettuato il collaudo del BRT, il nuovo sistema di trasporto pubblico destinato a cambiare, almeno nelle intenzioni, il modo di muoversi in città. Il test ha permesso di verificare il funzionamento del percorso e delle opere realizzate in vista dell’entrata in esercizio. Il quadro emerso non è ancora quello di un sistema completamente “a regime”: ci sono alcune cose da sistemare, interventi da completare e aspetti da limare. Elementi che, tuttavia, non sembrano al momento tali da far slittare l’avvio. La previsione è infatti quella di partire domani, in coincidenza con la riapertura delle scuole. Una scelta che rende la giornata particolarmente significativa: il nuovo sistema dovrà confrontarsi immediatamente con il traffico ordinario, con gli spostamenti dei pendolari e, soprattutto, con il ritorno sulle strade di migliaia di studenti.

Ed è proprio questo il vero collaudo del BRT. Non saranno soltanto i test tecnici a stabilire se il sistema funziona. A farlo sarà la quotidianità di una città che dovrà confrontarsi con i nuovi percorsi, le modifiche alla viabilità, le fermate e le corsie dedicate. Il BRT è da mesi al centro del dibattito cittadino. Un progetto che ha diviso l’opinione pubblica tra chi lo considera una svolta necessaria per il trasporto urbano e chi, invece, ha sollevato perplessità sull’impatto che le nuove infrastrutture hanno avuto e avranno sulla viabilità e sulla mobilità cittadina. Da domani arriverà dunque la prova più importante: quella della strada. Le eventuali criticità emerse oggi potranno essere affrontate con gli interventi di messa a punto previsti. Ma sarà soprattutto il funzionamento nelle ore di punta, con le scuole riaperte, a fornire le prime risposte concrete. Trapani si prepara così a una nuova fase della propria mobilità. Il BRT, dopo anni di progettazione, lavori e discussioni, è pronto a partire. Ora toccherà alla città dire se la scommessa sarà stata vinta.