Avvicendamenti nelle parrocchie della Diocesi di Mazara, tutte le nomine del Vescovo

Nuovi avvicendamenti sono stati disposti dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella in Diocesi. Don Pietro Caradonna, attuale cappellano dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, è il nuovo vicario parrocchiale a Maria Ss. delle Grazie a Petrosino. Don Francesco Ingrande, sino ad ora Vicario parrocchiale alla chiesa madre di Partanna, è il nuovo Vicario parrocchiale a San Francesco di Paola di Castelvetrano. Don Daniele La Porta, attuale condirettore dell’Ufficio liturgico diocesano, è stato nominato segretario della visita pastorale e direttore del Centro diocesano vocazioni. Quest’ultimo incarico avrà la durata di un quinquennio.

Il Vescovo ha, altresì, firmato il decreto di nomina del nuovo Collegio dei consultori per il quinquennio 2026-2031. Ne fanno parte: don Gioacchino Arena, don Alessandro Palermo, don Marco Renda, don Giuseppe Alcamo e don Vito Saladino. “Le nomine – ha detto il Vescovo – sono maturate attraverso un attento discernimento pastorale e in considerazione delle diverse esigenze della Chiesa particolare e sono orientate a favorire il bene delle comunità cristiane e a sostenere sempre più efficacemente l’annuncio del Vangelo. Ringrazio i sacerdoti per la disponibilità e la docilità manifestate nell’accogliere i nuovi incarichi, affidando al Signore il loro servizio e il cammino delle comunità interessate e degli uffici diocesani da questi cambiamenti”.