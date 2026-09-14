“Il mare colore dei libri” preview: a Marsala 4 incontri per 4 luoghi tutti da (ri)scoprire

La sesta edizione de “Il Mare colore dei Libri” quest’anno torna al Parco archeologico Lilibeo-Marsala il 19 e 20 settembre. Nato nel 2021, il festival ideato e organizzato da Navarra Editore mette in dialogo letteratura, arte, musica, storia, archeologia e partecipazione, continuando a crescere insieme al territorio. Nel Giardino storico del Museo Regionale Lilibeo troverà spazio il Villaggio della Piccola Editoria, l’Agorà delle Associazioni, dedicata alle realtà del territorio e un’area kids. Ma quest’anno c’è una novità: un’anteprima il 18 settembre con 4 diversi appuntamenti itineranti, immersi nel verde, davanti al mare, nei luoghi storici del centro città, nelle contrade. Quattro luoghi, quattro esperienze, quattro modi diversi di vivere la cultura e il territorio per accompagnare la città verso “Il mare colore dei libri”.

Pagine in Cammino al CEA

Educazione ambientale e valorizzazione del territorio al centro dell’incontro in programma venerdì 18 settembre alle ore 16.30 al CEA Lilibeo. Il CEA Lilibeo realizzato all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo grazie al finanziamento dell’Assessorato regionale al Turismo, è oggi gestito dall’Associazione Officine Blu, realtà impegnata nella promozione dell’educazione ambientale, della sostenibilità e del turismo rigenerativo. Il CEA è un vero percorso sulla biodiversità del Mediterraneo che fa focus su Amp Egadi e RNO Stagnone (Area marina protetta e riserva naturale orientata dello Stagnone), con l’obiettivo di diffondere conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico e accrescere consapevolezza sulla tutela ambientale.

L’evento, dal titolo “Dove il mare diventa sale, un patrimonio da custodire. Educazione alla Terra tra saline, Posidonia e paesaggi costieri”, è organizzato in collaborazione con il Club per l’Unesco di Marsala e il WWF RNO Saline di Trapani e Paceco. L’iniziativa – all’interno del Parco archeologico – sarà un’occasione per approfondire il valore naturalistico e culturale delle saline, della Posidonia e degli ecosistemi costieri, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della loro tutela. Interverranno Francesco Picciotto, dirigente del Servizio 3 “Aree naturali protette” della Regione Sicilia, Silvana Piacentino, direttrice della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco, Luisa Tumbarello, educatrice e guida ambientale del CEA – Centro di Educazione Ambientale, e Cesarina Perrone, presidente del Club UNESCO di Marsala. Gli esperti guideranno il pubblico in un percorso dedicato alla conoscenza e alla salvaguardia di un patrimonio ambientale unico del territorio.

Divertimento al Centro Social Housing di Amabilina

Un pomeriggio all’insegna del divertimento, della condivisione e della socialità attende i bambini del quartiere Amabilina. Il 18 settembre, alle ore 17.30, presso il Centro Social Housing di Amabilina, si terrà un’iniziativa promossa da Matilde Treno, con la partecipazione di Matilde Sciarrino, in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà e la cooperativa Liberi di intrecciare. L’evento offrirà ai più piccoli giochi, laboratori creativi e numerose attività pensate per favorire l’incontro, la partecipazione e il piacere di stare insieme in un clima di festa e inclusione. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 339.3984018.

Spazio ai più piccolo anche alla Biblioteca di Terrenove

Sempre il 18 alle 18.30, nel Parco della Biblioteca di Terrenove Bambina, spazio ai più piccoli con un pomeriggio di attività e iniziative pensate per bambini e famiglie. L’appuntamento sarà curato da Stefania Parrinello e Manuela Agate, con la partecipazione di FataStè, per accompagnare i bambini in un momento di gioco, animazione e condivisione all’aria aperta. Un’occasione per vivere il parco e la biblioteca come luoghi di incontro e socialità, con attività dedicate ai più piccoli e pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Per informazioni è possibile contattare il numero 320 368 2165.

A Birgi si inaugura la prima Big Bench in Provincia di Trapani

Sarà inaugurata il 18 alle 18.30, in contrada Birgi, nel fondo di Orizzonte Maltese, la prima Big Bench della Provincia di Trapani. L’installazione sarà presentata al pubblico nel corso di un appuntamento che unirà valorizzazione del territorio e arte, con una performance curata dallo Studio d’arte di Michaela Di Caprio. Le Big Bench, nate nel 2010 da un’idea del designer americano Chris Bangle, sono panchine fuori scala collocate in punti panoramici per offrire ai visitatori una prospettiva diversa sul paesaggio. L’obiettivo è far riscoprire il territorio con lo stupore e la meraviglia di un bambino, trasformando luoghi naturali e panoramici in punti di osservazione e incontro. Negli anni il progetto si è diffuso in tutta Italia e all’estero attraverso il Big Bench Community Project, iniziativa no profit che promuove turismo sostenibile e valorizzazione delle comunità locali. La nuova installazione di Birgi si propone dunque come un nuovo luogo di contemplazione del paesaggio e di aggregazione, affacciato su uno dei territori più suggestivi della costa trapanese.

Ad accompagnare l’inaugurazione sarà una performance artistica che vedrà la partecipazione della poetessa e attrice Marinella Casubolo, della danzatrice Megghy e del trombettista Aldo Bertolino. Nel corso delle letture proposte da Marinella Casubolo troverà spazio anche il Cantico delle Creature, uno dei testi più celebri di San Francesco d’Assisi. La scelta non è casuale: quest’anno ricorrono infatti gli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi, figura simbolo del rapporto armonioso tra uomo e natura. Un richiamo particolarmente significativo in un evento che celebra il paesaggio, l’osservazione del territorio e la bellezza del creato, temi che ben si intrecciano con il messaggio francescano e con lo spirito delle Big Bench.

La rete

“Il Mare colore dei Libri”, ideato da Navarra Editore e realizzato in collaborazione con l’associazione Fermenti. Il festival gode del patrocinio del Comune di Marsala, in rete con il CEPELL – Centro per il libro e la lettura, della rete BiblioTP – Biblioteche della provincia di Trapani e della Biblioteca e Archivio Storico Comunale “S. Struppa nell’ambito del circuito Città che legge e del programma nazionale Nati per leggere”. La manifestazione si avvale inoltre del supporto del Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala (PALM), della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dell’Associazione Amici del Parco, di Seristampa Palermo e di Tenute Maltese. Queste le associazioni che aderiscono a “Il mare colore dei libri”: Mammalbero, Studio d’arte Michaela Di Caprio, Il rumore delle idee, ORSA, OIPA, FOCU, Cohousing AMAbilina, Archeofficine, Magnolie, A.S.D. Lilybetana Scacchi, Mediastart, Piazza Ranne, Finestre sul Mondo, Troviamoci in campo, Nonovento, Carpe Diem, Shoruq Arcigay, Club per L’UNESCO Marsala, Cea Lilibeo, SAI, Librerì, Auser Marsala, UAI Unione Astrofili Italiani, Liberi di intrecciare, Consorzio Umana Solidarietà. Media Partner: LaTR3, ItacaNotizie, Marsala C’è, Loft Cultura, Sicilia Buona, Marsala Live.