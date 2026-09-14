Vito Milazzo:”Forza Italia in provincia di Trapani non deve essere commissariata”. VIDEO

Vito Milazzo, già consigliere provinciale e consigliere comunale di Marsala sta seguendo le discussioni interne al suo partito

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Nel suo partito oltre ad esserci due correnti in provincia di Trapani stanno uscendo allo scoperto posizioni differenziate tra esponenti di primo piano. Secondo lei sono ancora strascichi delle passate elezioni comunali soprattutto quelle di Marsala, oppure le imminenti elezioni regionali e nazionali stanno alimentando le polemiche e le diverse posizioni?

“In una partito avere una dialettica interna serve ed è importante. Non deve però divenire sterile polemica in vista di scadenze elettorali. Non ho compreso come da alcune parti si sia chiesto il commissariamento del partito. Abbiamo svolto alcuni mesi fa i congressi in tante città della provincia, la democrazia e le posizioni nelle assemblee interne del partito è stata partercipata, gli organismi eletti si sono messi al lavoro e io credo che ci stiamo attrezzando anche per le scadenze elettorali”.

Quindi nessun commissariamento?

“Non sono io che posso decidere. Il mio pensiero è però quello che le divisioni non servono a crescere. Qui non si tratta di commissariare il partito, ma in ogni comune di rimboccarsi le maniche per arrivare alle scadenze elettorali in piena sintonia tra di noi. Aggiungo anche che i gruppi consigliari dei vari comuni debbono essere impegnati, sia che siano collocati all’opposizione o che se stanno in maggioranza, ad trovare le soluzioni ai problemi che i cittadini dello loro città chiedono”.