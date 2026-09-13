Calcio, domenica nera per Trapani e Marsala: entrambe sconfitte

Domenica da dimenticare per le due principali realtà calcistiche del territorio. Trapani e Marsala rimediano infatti una sconfitta nei rispettivi campionati, complicando ulteriormente l’avvio di stagione.

In Serie D, il Trapani incassa il secondo ko consecutivo. Dopo il pesante 0-4 rimediato all’esordio contro la Vibonese, i granata cadono anche sul campo dell’Avola. A decidere la sfida è stata la rete di Langella al 77’, arrivata nella parte finale di una gara rimasta a lungo in equilibrio. Il Trapani resta così fermo a quota -5 in classifica, in fondo al girone I.

Non è andata meglio al Marsala 1912, impegnato nel campionato di Eccellenza. Gli azzurri sono stati battuti 2-0 dalla Polisportiva Lascari-Cefalù, tornando a casa senza punti. Un risultato che lascia il Marsala ancora a secco e che rende già delicato l’inizio del nuovo campionato.

Per entrambe le squadre, dunque, l’avvio è decisamente in salita. Due sconfitte che impongono una reazione immediata, anche se siamo soltanto alle prime battute della stagione. Il Trapani dovrà soprattutto ritrovare solidità e fiducia dopo due ko consecutivi; il Marsala dovrà invece lavorare sulla capacità di trasformare il gioco in risultati.

Una domenica amara per il calcio della provincia di Trapani, con zero punti raccolti e otto gol subiti complessivamente nelle due giornate del Trapani, mentre il Marsala dovrà cercare il riscatto già dal prossimo appuntamento.